Наука и технологии
Сегодня 18:46
Протестующие в США разграбили магазин Apple
И не только
Последние несколько дней люди в Америке выходят на улицы, чтобы выразить возмущение из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Протестные акции перестают в стычки с полицией и мародёрство. На этот раз пострадали магазины дорогих брендов — Apple и Louis Vuitton.
Как сообщает PM Breaking News в Twitter, протестующие разграбили магазины Apple и Louis Vuitton в городе Портленд штата Орегон. Также сообщается, что мародёры подожгли отделение банка Chase Bank. В ролике, опубликованном в соцсети, видно, как люди выносят товары из магазина.
Breaking: Rioters have looted several high-end stores in Portland, Oregon, including an Apple Store and a Louis Vuitton. Just minutes ago, rioters set a Chase Bank branch on fire. pic.twitter.com/W4KObZ0Dyt— PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 30, 2020
Отметим, что сегодня также стало известно о переносе презентации Android 11 компанией Google из-за ситуации в США. В компании сказали, что сейчас «не время для праздника».