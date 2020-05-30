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Протестующие в США разграбили магазин Apple

И не только
Последние несколько дней люди в Америке выходят на улицы, чтобы выразить возмущение из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Протестные акции перестают в стычки с полицией и мародёрство. На этот раз пострадали магазины дорогих брендов — Apple и Louis Vuitton.

Как сообщает PM Breaking News в Twitter, протестующие разграбили магазины Apple и Louis Vuitton в городе Портленд штата Орегон. Также сообщается, что мародёры подожгли отделение банка Chase Bank. В ролике, опубликованном в соцсети, видно, как люди выносят товары из магазина.

Отметим, что сегодня также стало известно о переносе презентации Android 11 компанией Google из-за ситуации в США. В компании сказали, что сейчас «не время для праздника».

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