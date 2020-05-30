Протестующие в США разграбили магазин Apple

Последние несколько дней люди в Америке выходят на улицы, чтобы выразить возмущение из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Протестные акции перестают в стычки с полицией и мародёрство. На этот раз пострадали магазины дорогих брендов — Apple и Louis Vuitton.