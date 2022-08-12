Протесты помогают: сборщикам MacBook Pro выплатили значительные премии после «ковидного бунта»

Quanta — крупнейший в мире контрактный производитель ноутбуков и крупнейший сборщик MacBook для Apple. Компания была вынуждена полностью остановить производство на своём заводе в Шанхае во время недавней очередной вспышки COVID-19. Позже Quanta просто запретила рабочим покидать территорию предприятия.

Из-за таких жёстких условий в мае сотни сотрудников прорвались через баррикады на заводе. Дело в том, что даже такая изоляция на заводе не спасала от случаев заражений, и в результате рабочие стали опасаться ещё больших ограничений.

Bloomberg сообщает, что финансовые показатели Quanta сильно пострадали в результате этого события. Одной из причин снижения рентабельности стало увеличение расходов на решение проблемы. К ним относятся набор новых сотрудников и выплата поощрений существующим, которые протестовали.