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Протесты помогают: сборщикам MacBook Pro выплатили значительные премии после «ковидного бунта»

Чтобы рабочие успокоились и остались
СМИ узнали, что после того, как сотни рабочих на заводе-сборщике MacBook Pro устроили протест против жёстких условий изоляции из-за COVID-19, компания выплатила им значительные премии.
Протесты помогают: сборщикам MacBook Pro выплатили значительные премии после «ковидного бунта»

Quanta — крупнейший в мире контрактный производитель ноутбуков и крупнейший сборщик MacBook для Apple. Компания была вынуждена полностью остановить производство на своём заводе в Шанхае во время недавней очередной вспышки COVID-19. Позже Quanta просто запретила рабочим покидать территорию предприятия.

Из-за таких жёстких условий в мае сотни сотрудников прорвались через баррикады на заводе. Дело в том, что даже такая изоляция на заводе не спасала от случаев заражений, и в результате рабочие стали опасаться ещё больших ограничений.

Bloomberg сообщает, что финансовые показатели Quanta сильно пострадали в результате этого события. Одной из причин снижения рентабельности стало увеличение расходов на решение проблемы. К ним относятся набор новых сотрудников и выплата поощрений существующим, которые протестовали.

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