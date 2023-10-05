Против антиремонтных ограничений Apple создали инструмент

Ранее такую замену могла выполнить только компания Apple, поскольку датчик необходимо было калибровать специально для каждого устройства.

Датчик угла наклона дисплея отвечает за определение закрытия крышки ноутбука, что приводит к таким действиям, как выключение экрана и кулера и перевод ноутбука в спящий режим. Если датчик неисправен, экран ноутбука остается включенным при закрытой крышке, что приводит к разрядке аккумулятора и сокращению срока службы устройства.

Nerd.Tool.1 позволяет откалибровать сменные датчики и тем самым снять блокировку ремонта Apple. Это позволяет специалистам по ремонту заменять датчики без сложных процедур калибровки.

Штейнс отметил, что планирует продолжить разработку инструментов, подобных Nerd.Tool, для решения различных проблем, с которыми сталкиваются независимые ремонтные мастерские, подчеркнув положительный отклик со стороны ремонтного сообщества.