Против антиремонтных ограничений Apple создали инструмент

Против антиремонтных ограничений Apple создали инструментСилами немецких энтузиастов
Сервисный центр в Германии разработал интересный инструмент Nerd.Tool.1, позволяющий обходить блокировки Apple, препятствующие ремонту ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air. Стефан Штайнс (Stephan Steins), изобретатель из дортмундской мастерской Notebook Nerds, разработал этот инструмент для того, чтобы независимые ремонтные мастерские могли заменить датчик угла наклона дисплея в этих ноутбуках Apple.
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Ранее такую замену могла выполнить только компания Apple, поскольку датчик необходимо было калибровать специально для каждого устройства.
Датчик угла наклона дисплея отвечает за определение закрытия крышки ноутбука, что приводит к таким действиям, как выключение экрана и кулера и перевод ноутбука в спящий режим. Если датчик неисправен, экран ноутбука остается включенным при закрытой крышке, что приводит к разрядке аккумулятора и сокращению срока службы устройства.
Nerd.Tool.1 позволяет откалибровать сменные датчики и тем самым снять блокировку ремонта Apple. Это позволяет специалистам по ремонту заменять датчики без сложных процедур калибровки.
Штейнс отметил, что планирует продолжить разработку инструментов, подобных Nerd.Tool, для решения различных проблем, с которыми сталкиваются независимые ремонтные мастерские, подчеркнув положительный отклик со стороны ремонтного сообщества.