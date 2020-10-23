Против Apple объединились сотни компаний

Если изначально в коалиции было 13 участников, то теперь там насчитывается уже 40. Пресс-секретарь объединения заявила, что никто не ожидал такого высокого интереса.

СМИ отметили, что сейчас многие разработчики зависят от Apple в плане монетизации своих приложений. Если компания удалит их программы из App Store, то специалисты не смогут с этим справиться.