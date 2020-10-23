Наука и технологии
Сегодня 15:23
Против Apple объединились сотни компаний
Хотят избавиться от 30-процентных комиссий в App Store
В сентябре 2020 года некоторые компании, в том числе Epic Games и Spotify, создали «Коалицию за справедливость приложений». Её участники выступают за «свободу выбора и честную конкуренцию в экосистеме разработчиков». Apple же, по их мнению, ведёт себя антиконкурентно, требуя 30-процентную комиссию в App Store и вводя жёсткие правила. Сегодня выяснилось, что уже более 400 компаний подали заявки на вступление в коалицию против Apple.
Если изначально в коалиции было 13 участников, то теперь там насчитывается уже 40. Пресс-секретарь объединения заявила, что никто не ожидал такого высокого интереса.
СМИ отметили, что сейчас многие разработчики зависят от Apple в плане монетизации своих приложений. Если компания удалит их программы из App Store, то специалисты не смогут с этим справиться.