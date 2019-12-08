Против Apple подали коллективный иск за повышенное излучение iPhone

Fegan Scott пишет, что уровень значительно превышает законодательные ограничения. Основой для этого иска стало запущенное Chicago Tribune в августе расследование. Газета наняла экспертов из аккредитованных лабораторий, чтобы они проверили несколько смартфонов на соответствие федеральным требованиям. Оказалось, что по части излучения некоторые модели iPhone не соответствовали правилам.

Apple начала оспаривать результаты исследования и заявила, что тестирование было неточным. Компания напомнила, что все модели iPhone сертифицированы Федеральной комиссией по связи (FCC) США и регуляторами всех стран, где они продаются.

В итоге FCC и Fegan Scott начали проводить собственное тестирование. Вторые выяснили, что на расстоянии в два миллиметра от тела iPhone 8 и Galaxy S8 издают повышенное более чем в два раза излучение. А если прислонить первый аппарат к телу, то показатели оказываются повышенными в пять раз.

Из-за этого Fegan Scott решил подать иск против Apple и Samsung, который охватывает следующие модели: ‌iPhone‌ 7 Plus, ‌iPhone 8‌, iPhone XR, Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10.

На самом деле нет никаких доказательств того, что излучение, которое превышает установленные законом рамки, влияет на здоровье потребителей. Тем не менее Fegan Scott требует от Apple выплаты средств для проведения медицинского мониторинга.