Против деменции успешно испытали новый препарат

Это второе клиническое исследование, показавшее, что препарат селенат натрия может замедлить снижение когнитивных способностей и нейродегенеративные повреждения, которые являются отличительной чертой многих деменций, включая болезнь Альцгеймера.

Испытание 1 фазы, проведенное совместно с Королевским госпиталем Мельбурна, направленное на лечение негенетической формы этой деменции показало, что препарат селенат натрия безопасен и хорошо переносится пациентами с поведенческим вариантом фронтотемпоральной деменции в течение 12 месяцев.

Важно отметить, что у большинства пациентов, принимавших селенат натрия, не наблюдалось изменений в когнитивных и поведенческих симптомах, а также снизился уровень атрофии мозга за период испытания.

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