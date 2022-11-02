Против "группы Вагнера" в Британии подадут иск

Сообщается, что дело будет финансироваться за счет краудфандинга, то есть на сборе добровольных пожертвований. Судебный процесс поддержали украинские чиновники, а также бывший премьер Британии Борис Джонсон.

Ранее, благодаря исследованию Кембриджского университета, стало известно, что использование системы распознавания лиц в реальном времени полицией Великобритании «не соответствует минимальным этическим и правовым стандартам».