Против "группы Вагнера" в Британии подадут иск

Против "группы Вагнера" в Британии подадут искФинансироваться дело будет через краудфандинг
Против “группы Вагнера” из-за ее действий на Украине подает иск британская юридическая фирма McCue Jury & Partners. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
В то время, как мы предоставляли комитету доказательства, мы объявили... что жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства в Высоком суде (Лондона) против "Вагнера" с требованием привлечения к ответственности и возмещения ущерба
Сообщается, что дело будет финансироваться за счет краудфандинга, то есть на сборе добровольных пожертвований. Судебный процесс поддержали украинские чиновники, а также бывший премьер Британии Борис Джонсон.
Ранее, благодаря исследованию Кембриджского университета, стало известно, что использование системы распознавания лиц в реальном времени полицией Великобритании «не соответствует минимальным этическим и правовым стандартам».