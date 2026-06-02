Прототип грядущих Google Pixel Watch 5 нашли… на дне океана

Рэнди Питчфорда знаете?

Сооснователь Gearbox (разработчики Borderlands и DLC к оригинальной Half-Life) Рэнди Питчфорд сообщил, мол, его друг во время погружения в воду у острова Сен-Мартен нашёл на дне умные часы. И, как заметили СМИ, это Google Pixel Watch 5. Они до сих пор работают.