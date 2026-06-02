Прототип грядущих Google Pixel Watch 5 нашли… на дне океана

Опубликовано 02 июня 2026, 15:361 мин.
Прототип грядущих Google Pixel Watch 5 нашли… на дне океанаРэнди Питчфорда знаете?
Сооснователь Gearbox (разработчики Borderlands и DLC к оригинальной Half-Life) Рэнди Питчфорд сообщил, мол, его друг во время погружения в воду у острова Сен-Мартен нашёл на дне умные часы. И, как заметили СМИ, это Google Pixel Watch 5. Они до сих пор работают.
На задней крышке устройства видны надписи: «Google», «Pixel Watch 5», а также датчики. Среди них SpO2, EDA, температуры кожи, датчик сердцебиения, пульсометр. Указана и степень защиты от воды — IP68.
Часы выглядят почти как готовый продукт. И это при том, что Google официально не анонсировала Pixel Watch 5. Предыдущая модель, Pixel Watch 4, вышла в октябре прошлого года.
Позже Питчфорд добавил, что нашёлся владелец часов.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный