Прототип космического корабля Илона Маска для полетов на Марс успешно приземлился после взлета

Стоит отметить, что SN6 является улучшенной версией SN5, который оказался первым прототипом, успешно вернувшимся на площадку после взлета. На этот раз инженеры SpaceX внесли новые изменения в конструкцию прототипа, в том числе сметили тягу ракеты относительно центра массы. До конца 2020 года компания планирует отправить Starship в полет уже как минимум на несколько километров.

Напомним, что в будущем SpaceX планирует превратить Starship в полноценный космический корабль, который займется “доставкой” пассажиров на Луну и на Марс. В качестве основного материала корабля использует сталь, а его двигатель “употребляет” метан в качестве топлива. Ни то, ни другое, в свою очередь, не применяется на современных серийных ракетах.