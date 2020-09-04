Наука и технологии
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Прототип космического корабля Илона Маска для полетов на Марс успешно приземлился после взлета
До конца года планируется отправить его на расстояние в несколько километров
В сети появилась информация о том, что прототип космического корабля Илона Маска для полетов на Марс Starship под названием SN6 успешно приземлился после взлета. К слову, данные летные испытания являются вторыми успешными на счету аппарата.
Стоит отметить, что SN6 является улучшенной версией SN5, который оказался первым прототипом, успешно вернувшимся на площадку после взлета. На этот раз инженеры SpaceX внесли новые изменения в конструкцию прототипа, в том числе сметили тягу ракеты относительно центра массы. До конца 2020 года компания планирует отправить Starship в полет уже как минимум на несколько километров.
Напомним, что в будущем SpaceX планирует превратить Starship в полноценный космический корабль, который займется “доставкой” пассажиров на Луну и на Марс. В качестве основного материала корабля использует сталь, а его двигатель “употребляет” метан в качестве топлива. Ни то, ни другое, в свою очередь, не применяется на современных серийных ракетах.