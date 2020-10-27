Наука и технологии
Сегодня 21:30
Прототип первого в истории карманного калькулятора оценён в 4 млн рублей
Был создан 53 года назад
На ближайшем аукционе Bonhams продадут прототип первого в истории электронного карманного калькулятора Texas Instruments 1965-1967 года. Он оценён в $50 тысяч (около 4 млн рублей по текущему курсу).
Прототип принадлежал Джерри Мерримену — одному из изобретателей портативного электронного калькулятора. Он умер в прошлом году в возрасте 86 лет. Теперь его вещи выставили на аукцион.
Первый портативный электронный калькулятор появился всего 53 года назад и мог делать лишь четыре вещи: складывать, вычитать, умножать и делить числа. Промышленный выпуск таких калькуляторов начался с 1970 года, когда было освоено изготовление интегральных микросхем.
Габариты прототипа калькулятора составляют 155 × 105 × 43 мм. У устройства есть 18-кнопочная клавиатура, окошко для вывода цифр, выключатель питания.