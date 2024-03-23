Провайдер ради денег соврал властям США о наличие широкополосного покрытия

Расследование FCC показало, что JCC завысила данные о своем покрытии в двух отдельных заявках, утверждая, что обслуживает более 1500 адресов, до которых на самом деле не может добраться. Эти ложные заявления были разоблачены благодаря Райану Грюэллу, который управляет конкурирующим интернет-провайдером Smart Way Communications. Грюэлл заметил несоответствия в картографических данных FCC и подал возражения на основании конкретных адресов. Один из запросов Грюэлла получил интересный ответ от руководителя JCC, который, ошибочно приняв Грюэлла за потенциального клиента, признал, что JCC не обслуживает данный район и стремится помешать конкурентам получить гранты на расширение.

Программа FCC по сбору данных о широкополосной связи рассчитывает на то, что интернет-провайдеры предоставят правдивую информацию о своих зонах обслуживания. Неточные данные могут помешать усилиям по привлечению недостаточно обслуживаемых сообществ для получения грантов на расширение широкополосной связи.

Хотя JCC согласилась выплатить штраф и принять меры по предотвращению будущих нарушений, некоторые критики считают, что наказание слишком мягкое.