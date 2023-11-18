Провал Google в области искусственного интеллекта: соперник ChatGPT откладывается

Несмотря на раннее доминирование Google Brain и DeepMind в области искусственного интеллекта, уход сотрудников из компании и внутренние проблемы помешали прогрессу. Gemini должен был составить конкуренцию ChatGPT. Однако промежуточный релиз Google, Bard, оказался ограниченным по сравнению с аналогом OpenAI.

Возникают предположения, что Google пытается найти баланс между разработкой генеративного ИИ и основным бизнесом поисковых систем. Учитывая, что OpenAI делает успехи, в том числе позволяет пользователям загружать в ChatGPT целые книги, встает вопрос: Сможет ли Google вернуть себе славу ИИ и остаться впереди в технологической гонке?