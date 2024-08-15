Проведено первое орбитальное испытание автономной системы «роя» спутников

Опубликовано 15 августа 2024, 19:16
1 мин.
Проведено первое орбитальное испытание автономной системы «роя» спутниковНовейший эксперимент
Исследователи из Стэнфорда успешно провели первое в истории испытание на орбите прототипа системы, позволяющей «рою» спутников осуществлять автономную навигацию, используя только визуальные данные.
Этот эксперимент, известный как Starling Formation-Flying Optical Experiment (StarFOX), знаменует собой значительный шаг вперед в развитии распределенных космических систем, пишут ученые. В ходе испытания четыре небольших спутника работали вместе, руководствуясь исключительно визуальной информацией с бортовых камер.
Система, использующая навигацию только по углам, устраняет необходимость в традиционных глобальных навигационных спутниковых системах и позволяет спутникам работать более автономно.
Испытания продемонстрировали впечатляющую точность: при использовании нескольких наблюдателей уровень ошибок снизился всего до 0,1%. NASA продлило срок действия проекта до 2025 года.