Наука и технологии
Опубликовано 15 августа 2024, 19:16
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Проведено первое орбитальное испытание автономной системы «роя» спутников

Новейший эксперимент
Исследователи из Стэнфорда успешно провели первое в истории испытание на орбите прототипа системы, позволяющей «рою» спутников осуществлять автономную навигацию, используя только визуальные данные.
Проведено первое орбитальное испытание автономной системы «роя» спутников
© Ferra

Этот эксперимент, известный как Starling Formation-Flying Optical Experiment (StarFOX), знаменует собой значительный шаг вперед в развитии распределенных космических систем, пишут ученые. В ходе испытания четыре небольших спутника работали вместе, руководствуясь исключительно визуальной информацией с бортовых камер.

Система, использующая навигацию только по углам, устраняет необходимость в традиционных глобальных навигационных спутниковых системах и позволяет спутникам работать более автономно.

Испытания продемонстрировали впечатляющую точность: при использовании нескольких наблюдателей уровень ошибок снизился всего до 0,1%. NASA продлило срок действия проекта до 2025 года.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
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