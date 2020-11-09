Проведены первые пассажирские испытания нового вида транспорта

Тест прошёл в воскресенье на площадке DevLoop в пустыне неподалёку от Лас-Вегаса. Первыми двумя пассажирами капсулы стали сооснователь Virgin Hyperloop и глава пассажирского отделения. Они сели в капсулу Pegasus, затем её поместили в вакуумный тоннель. Там аппарат разогнался до скорости 160 километров в час. В будущем Virgin Hyperloop обещает скорости больше — до 1000 километров в час. Сама капсула сможет вмещать до 28 пассажиров, а не двух, как сейчас.

Протяжённость тестового полигона компании составляет 500 метров. Ранее Virgin Hyperloop провела там уже 400 испытаний, но с людьми — впервые.