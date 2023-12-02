Проверенная временем: 20-летнюю термопасту испытали на современных системах

Однако по сравнению с современными термопастами для ПК, предназначенными для энтузиастов, старинная паста оказалась не на высоте.

Обнаруженная в недрах ящика немецкого продавца компьютерного оборудования, древняя паста сохранила свою герметичность и консистенцию. Ингредиенты, первоначально указанные как 50 % силикона, 20 % углерода и 30 % оксида металла, оказались 50 % силикона и 50 % оксида цинка, что опровергло заявления на упаковке.

В то время как паста для Pentium 4 держала свои позиции в сравнении с эталонной промышленной пастой, она отставала от современных термопаст, таких как Alphacool Apex. Тест продемонстрировал замечательное улучшение на шесть градусов Цельсия, что подчеркивает прогресс, достигнутый в технологии термопасты за последние два десятилетия.

Это открытие ставит под сомнение обычные даты «использовать до» на упаковках термопасты, предполагая, что при правильном хранении эти шприцы могут не подвергаться старению, к радости энтузиастов ПК по всему миру.