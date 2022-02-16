Наука и технологии
Сегодня в 20:49
1 мин.

Проверьте сами: ученые выяснили, что сгенерированные лица вызывают больше доверия, чем настоящие

А также, что их тяжело отличить от настоящих
Доктор Софи Найтингейл из Ланкастерского университета и профессор Хани Фарид из Калифорнийского университета в Беркли провели исследования, в которых участников попросили отличить современные синтезированные лица StyleGAN2 от реальных лиц и определить, какой уровень доверия вызывают эти лица.
Проверьте сами: ученые выяснили, что сгенерированные лица вызывают больше доверия, чем настоящие

Результаты показали, что синтезированные лица не только очень фотореалистичны, но и практически неотличимы от реальных лиц и даже вызывают больше доверия.

В статье, опубликованной в журнале, говорится, что: “Наша оценка фотореализма лиц, синтезированных ИИ, показывает, что механизмы синтеза прошли через зловещую долину и способны создавать лица, которые неотличимы от реальных и вызывают больше доверия”.

В первом эксперименте 315 участников оценивали 128 лиц, как настоящие или синтезированные. Их точность составила всего 48%.

Во втором эксперименте 219 новых участников были обучены тому, как можно узнать настоящие лица. Они оценивали другие 128 лиц, но, несмотря на обучение, показатель точности повысился только до 59%.

Процент людей, которые выбрали лицо настоящим, где R - настоящее, а S - синтетическое

Процент людей, которые выбрали лицо настоящим, где R - настоящее, а S - синтетическое

В третьем исследовании 223 участникам было предложено оценить степень доверия к этим лицам по шкале от 1 (очень ненадежное) до 7 (очень надежное).

Средняя оценка синтетических лиц была на 7,7% более высокой, чем средняя оценка реальных лиц, что приводит к интересным выводам.

Наиболее и наименее заслуживающие доверия лица и их рейтинг, где где R - настоящее, а S - синтетическое

Наиболее и наименее заслуживающие доверия лица и их рейтинг, где где R - настоящее, а S - синтетическое

Наиболее интересным (выводом - прим. ред.) является то, что синтетически сгенерированные лица вызывают больше доверия, чем реальные лица”.

Источник: pnas.org
Новости партнеров
Новости партнеров