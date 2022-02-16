Проверьте сами: ученые выяснили, что сгенерированные лица вызывают больше доверия, чем настоящие

Результаты показали, что синтезированные лица не только очень фотореалистичны, но и практически неотличимы от реальных лиц и даже вызывают больше доверия.

В статье, опубликованной в журнале, говорится, что: “Наша оценка фотореализма лиц, синтезированных ИИ, показывает, что механизмы синтеза прошли через зловещую долину и способны создавать лица, которые неотличимы от реальных и вызывают больше доверия”.

В первом эксперименте 315 участников оценивали 128 лиц, как настоящие или синтезированные. Их точность составила всего 48%.

Во втором эксперименте 219 новых участников были обучены тому, как можно узнать настоящие лица. Они оценивали другие 128 лиц, но, несмотря на обучение, показатель точности повысился только до 59%.