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Проводить время на природе полезно. Учёные объяснили, почему

Но есть и негативные факторы
Новое исследование показало, что связь между природой и психологическим благополучием более значительна, чем считалось ранее.
Проводить время на природе полезно. Учёные объяснили, почему

Учёные из Токийского университета провели систематический обзор 301 научной статьи, охватывающей 62 страны. Они определили пути, которые связывают природу с психологическим благополучием.

Оказалось, что тут влияют разные факторы. Пребывание на природе обеспечивает сплочённость, чувство удовлетворения, в том числе потребностей, обусловленных религиозными или духовными ценностями.

Учёные также нашли негативные факторы. Первый, правда, всё равно был обусловлен действиям людей, а не самой природой: на благополучие плохо влияют деградация или потеря существующих природных зон. Второй фактор: нас могут раздражать насекомые или постоянно чирикающие птицы за окном.

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