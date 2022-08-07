Проводить время на природе полезно. Учёные объяснили, почему

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Проводить время на природе полезно. Учёные объяснили, почемуНо есть и негативные факторы
Новое исследование показало, что связь между природой и психологическим благополучием более значительна, чем считалось ранее.
Учёные из Токийского университета провели систематический обзор 301 научной статьи, охватывающей 62 страны. Они определили пути, которые связывают природу с психологическим благополучием.
Оказалось, что тут влияют разные факторы. Пребывание на природе обеспечивает сплочённость, чувство удовлетворения, в том числе потребностей, обусловленных религиозными или духовными ценностями.
Учёные также нашли негативные факторы. Первый, правда, всё равно был обусловлен действиям людей, а не самой природой: на благополучие плохо влияют деградация или потеря существующих природных зон. Второй фактор: нас могут раздражать насекомые или постоянно чирикающие птицы за окном.