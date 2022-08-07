Проводить время на природе полезно. Учёные объяснили, почему

Учёные из Токийского университета провели систематический обзор 301 научной статьи, охватывающей 62 страны. Они определили пути, которые связывают природу с психологическим благополучием.

Оказалось, что тут влияют разные факторы. Пребывание на природе обеспечивает сплочённость, чувство удовлетворения, в том числе потребностей, обусловленных религиозными или духовными ценностями.

Учёные также нашли негативные факторы. Первый, правда, всё равно был обусловлен действиям людей, а не самой природой: на благополучие плохо влияют деградация или потеря существующих природных зон. Второй фактор: нас могут раздражать насекомые или постоянно чирикающие птицы за окном.