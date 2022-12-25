"Проводник" Windows 11 освободят от всего лишнего

Если процесс explorer.exe (тот самый “проводник”) завершается аварийно, это также приводит к сбою рабочего стола и некоторых других функций. Конечно, это можно исправить, если перезапустить сам процесс, но, скорее всего, количество сбоев рабочего стола Windows 11 можно значительно уменьшить, если отделить многие функции от “Проводника”, пишут Windows Latest.

Microsoft уже начала отделять "Impressive Shell" от “проводника”, пишут разработчики "Start Is All Back"

Важно понимать, что "отвязка функций от explorer.exe" находится на ранней стадии, и пользователи не увидят и не почувствуют никаких изменений в ближайшее время.