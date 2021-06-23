Проводной интернет в России резко подорожает

По информации журналистов, скоро цены вырастут как минимум у «ЭР-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру») и МГТС. В «ЭР-телеком холдинг», правда, CNews сообщили, что рост тарифов коснётся пока только корпоративных клиентов. Случится это в августе.

Причиной подорожания назвали инфляцию. Также виновато повышение цен на сетевое оборудование и комплектующие.

Что касается МГТС, то тарифы компании вырастут с 1 июля 2021 года на 10-40 рублей. Провайдер PIN из Санкт-Петербурга, например, поднял цены уже в мае — на 15%. В Ростелекоме тоже не исключили корректировку цен.