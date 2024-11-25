Проводящие ток чернила испытали в условиях микрогравитации

Команда испытала технологию на борту самолета NASA, который имитирует невесомость. Используя специальные чернила, состоящие из наночастиц серебра и полимеров на биологической основе, 3D-принтер может создавать сложные электронные схемы. Способность чернил активировать электрические свойства при нагревании позволяет печатать с высоким разрешением, а техника EHD обеспечивает точность в условиях невесомости за счет использования электрических полей для «выстреливания» крошечных капель чернил.

Эта разработка может иметь решающее значение для длительных космических полетов, где может потребоваться ремонт и изготовление «нестандартных компонентов».