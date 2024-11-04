«Прожорливость» дата-центров Amazon и Google увеличили квартплату простых людей

Опубликовано 04 ноября 2024, 13:301 мин.
«Прожорливость» дата-центров Amazon и Google увеличили квартплату простых людейЧем они недовольны
Технологические гиганты, такие как Amazon и Google, расширяют свои центры данных по всей территории США. И, как оказалось, местные домохозяйства из-за сталкиваются с увеличением счетов за электроэнергию.
Исключительные потребности этих объектов создают нагрузку на местные энергетические системы и повышают затраты для потребителей. В регионах от Вирджинии до Орегона регуляторы и энергетические компании пытаются справиться с последствиями, предупреждая, что центры данных являются значительным фактором ожидаемого повышения тарифов до 20% к 2025 году.
Несмотря на утверждения технологических компаний о том, что их операции финансируют необходимые улучшения электросетей, которые приносят пользу всем клиентам, среди регуляторов растет недоверие.
Теперь местные власти думают, как можно справиться с этой ситуацией.