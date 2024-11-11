Прямиком в космос: Bitcoin стал дороже $80 000

За последнюю неделю цена криптовалюты подскочила на 17.09%, что эксперты связывают с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп активно упоминал криптовалюты, обещая поддержку криптобизнесу и планируя создать стратегический национальный запас криптовалют в случае победы.

Резкий рост Bitcoin подтянул за собой и другие криптовалюты. Ethereum подорожал более чем на 30% за неделю, Dogecoin — на 63%, а Cardano показал впечатляющий рост почти на 75%. Положительная динамика затронула и многие альткоины из топ-100 по версии CoinMarketCap.

Инвесторы связывают этот всплеск с ожиданиями более либеральной политики по отношению к криптовалютам со стороны новой администрации, что вселяет оптимизм в рынок и усиливает рост цифровых активов.