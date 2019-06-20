Прямую линию с Путиным атаковали с Украины

Ведущая программы на «России-24» рассказала о сбоях в видеозвонках и заявила, что они связаны с массированной DDoS-атакой из-за рубежа. Однако её удалось отразить и работа приложения для звонков «Москва — Путину» восстановлена.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что DDoS-атака была с Украины. По её словам, она «положила приложение “Москва — Путину”», но «уже всё починили».

«Прямая линия с Владимиром Путиным» продолжается в прямом эфире. Сообщается, что общее количество вопросов от россиян составляет уже почти два миллиона.