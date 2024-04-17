PS5 Pro «подтверждена»: разработчики начали готовится к релизу

PS5 Pro «подтверждена»: разработчики начали готовится к релизуОфициально по слухам
PS5 Pro может похвастаться значительно более быстрым графическим процессором, обещающим прирост производительности на 45% по сравнению со стандартной PS5. Трассировке лучей, графической технологии, имитирурющей реалистичные эффекты освещения, будет уделено особое внимание. Sony поощряет разработчиков использовать «более мощную архитектуру трассировки лучей» PS5 Pro, обеспечивающую трехкратное увеличение производительности по сравнению с базовой PS5. Игры, демонстрирующие графические улучшения, могут быть помечены как «PS5 Pro Enhanced».
Разработчики, если верить изданию, уже получают тестовые сборки PS5 Pro и должны обеспечить совместимость своих игр к скорой сертификации. Это позволяет предположить, что запуск состоится в праздничный сезон 2024 года, то есть ближе к новому году.
Существующие игры для PS5, скорее всего, получат патчи для PS5 Pro. Разработчики смогут создать единую кодовую базу, поддерживающую обе консоли.
Хотя основной процессор остался прежним, PS5 Pro предлагает опциональный «режим высокой частоты процессора» с частотой 3,85 ГГц, что на 10% выше, чем у стандартной PS5. В этом режиме приоритет отдается производительности CPU, но немного снижается производительность GPU (примерно на 1%).
Разработчики могут выбирать между стандартным и высоким режимами CPU в зависимости от потребностей своей игры.
Пропускная способность системной памяти PS5 Pro на 28% выше (576 ГБ/с) по сравнению с базовой моделью. Кроме того, разработчики получат доступ к 1,2 ГБ дополнительной системной памяти.
PS5 Pro оснащена «специальной архитектурой для машинного обучения», поддерживающей 300 ТОРС 8-битных вычислений. Это оборудование открывает путь к PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), ответу Sony на такие технологии повышения разрешения, как DLSS и FSR. Она призвана заменить существующие в играх методы апскейлинга, улучшая частоту кадров и качество изображения. Она поддерживает полный HDR и требует около 250 МБ памяти.
В настоящее время PSSR может масштабировать 1080p до 4K с задержкой 2 мс, а в будущем планируется поддержка еще более высоких разрешений (8K) и более низкой задержки.