PS5 Pro «подтверждена»: разработчики начали готовится к релизу

PS5 Pro может похвастаться значительно более быстрым графическим процессором, обещающим прирост производительности на 45% по сравнению со стандартной PS5. Трассировке лучей, графической технологии, имитирурющей реалистичные эффекты освещения, будет уделено особое внимание. Sony поощряет разработчиков использовать «более мощную архитектуру трассировки лучей» PS5 Pro, обеспечивающую трехкратное увеличение производительности по сравнению с базовой PS5. Игры, демонстрирующие графические улучшения, могут быть помечены как «PS5 Pro Enhanced».

Разработчики, если верить изданию, уже получают тестовые сборки PS5 Pro и должны обеспечить совместимость своих игр к скорой сертификации. Это позволяет предположить, что запуск состоится в праздничный сезон 2024 года, то есть ближе к новому году.

Существующие игры для PS5, скорее всего, получат патчи для PS5 Pro. Разработчики смогут создать единую кодовую базу, поддерживающую обе консоли.