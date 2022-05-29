Психиатр рассказал о допустимой норме пользования гаджетами

Есть люди, для которых час в день, проведенный в социальных сетях, — это много, а есть те, кто работает в социальных сетях, чья деятельность напрямую связана с гаджетами, большую часть времени они проводят за экраном монитора или с телефоном. Норма это или патология? Вопрос лишь в том, как сильно это мешает вашей жизни