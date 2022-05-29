Психиатр рассказал о допустимой норме пользования гаджетами

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Психиатр рассказал о допустимой норме пользования гаджетамиИ чем грозит их долгое использование
Каждый человек сам должен определять допустимую для себя норму использования гаджетов, об этом сообщил главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица.
Есть люди, для которых час в день, проведенный в социальных сетях, — это много, а есть те, кто работает в социальных сетях, чья деятельность напрямую связана с гаджетами, большую часть времени они проводят за экраном монитора или с телефоном. Норма это или патология? Вопрос лишь в том, как сильно это мешает вашей жизни
Марчел Додица
Психиатр
При этом, Додица заявил, что из-за чрезмерной “виртуализации своей жизни” человек может “упасть духом”, начать чувствовать себя несчастным, неполноценным, появиться чувство ущербности, зависти.
Если гаджет не мешает вашей жизни, то вы можете не беспокоиться, но если вы чувствуете, что почти все ваше свободное время проходит в интернете, то, конечно, вы должны всегда проводить психогигиену от информации
Марчел Додица
Психиатр