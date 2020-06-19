Психолог объяснил, почему люди любят селфи

Психолог рассказал, что людям нравится делать фотографии на фронтальную камеру из-за себялюбия, свойственного почти каждому человеку в той или иной степени.

Хорс упомянул исследование, согласно которому активность нейронов головного мозга особенно сильна во время, когда человек смотрит на свои собственные фотографии или просто видит себя (конкретной ссылки на исследование психолог, конечно, не дал). «Люди эгоцентричные, это факт», — заключил Хорс. Но по его мнению, ничего плохого в этом нет. Если, конечно, речь не идёт о нарциссизме (нарциссическое расстройство личности вносили в Международную классификацию болезней).