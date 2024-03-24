Психолог объяснил, почему люди верят в паранормальные явления

По словам Ричарда Уайзмана, профессора общественного понимания психологии в Университете Хартфордшира, есть две причины, по которым мы верим в паранормальные явления. Одна из них — личный опыт людей (многие говорят, что сталкивались с паранормальным после утраты близкого), другая — средства массовой информации.

Профессор также говорит, что играют определённую роль психологические особенности людей. У нас открытый, творческий ум. Нам хочется представить мир, в котором нет боли и страданий, где наши близкие всё ещё с нами. Кроме того, мы во всём ищем закономерности и иногда их видим там, где их на самом деле нет.