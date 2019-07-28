Психологи назвали лучший день недели для выхода из отпуска

В идеале, в среду. То есть, в середине недели, так, чтобы оставалось меньше рабочих дней до выходных. Этот вывод, в общем-то, угадывается интуитивно. Психолог также советует до выхода на работу два-три дня провести дома, чтобы побыть в привычной обстановке. А в первые рабочие дни не загружать себя делами. Лучше поделать что-то рутинное.

Кроме того, психолог заявила, что людям не стоит относиться к отпуску, как к главному событию года. Иначе можно оказаться очень разочарованным. Не стоит забывать, что отпуск — время для отдыха. Забивать его делами не надо. Даже их планирование может плохо сказаться на эмоциональном состоянии.