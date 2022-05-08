Психологи обнаружили «поразительную» разницу в интеллекте близнецов, выросших раздельно в США и Южной Корее

Близнецов часто используют для изучения того, как внешние факторы могут влиять на человека, ведь генетический материал у таких братьев и сестёр наиболее схож.

В новом исследовании изучали пару, которая родилась в 1974 году в Сеуле, Южная Корея. Одна из близнецов потерялся в возрасте двух лет после посещения рынка со своей бабушкой. Потерянную в итоге отдали в приёмную семью в Соединённых Штатах.

Мало того, что близнецы росли в разных культурах, они также выросли в очень разных семьях. Близнец, оставшийся в Южной Корее, вырос в более благоприятной и сплочённой атмосфере. Близнец, усыновленный парой из США, напротив, сообщил о более строгой, религиозной среде с более высоким уровнем семейных конфликтов.

Исследователи обнаружили «поразительные» различия в когнитивных способностях сестёр. Близнец, выросший в Южной Корее, показал значительно более высокие результаты в тестах на интеллект, связанных с перцептивным мышлением и скоростью обработки информации. Общая разница в IQ составила 16 баллов. При этом у сестёр был похожий характер.