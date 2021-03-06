Психологи посоветовали почаще ничего не делать для повышения продуктивности

В эти временные дыры в расписании следует уединиться, изолироваться от шума и других людей. Котлер называет это «не-время». Он утверждает, что время, посвящённое безделью, оказывает глубокое влияние на мышление и творческие способности.

Издание Inc также приводит исследование, которое провели психологи из Университета Юты. Оно показало, что люди после четырёх дней одиночества на природе демонстрируют на 50% более высокие результаты по стандартным тестам на креативность.

Профессор Уортонской школы бизнеса Адам Грант также рассказал, что основатель Apple Стив Джобс тоже любил откладывать дела.