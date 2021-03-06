Наука и технологии
Сегодня в 16:37
Психологи посоветовали почаще ничего не делать для повышения продуктивности
На эту тему проводили исследования
Автор книги The Art of the Impossible и спикер TED Стивен Котлер заявил, что человеку требуются временные дыры в расписании — моменты, когда ему не нужно ничего делать.
В эти временные дыры в расписании следует уединиться, изолироваться от шума и других людей. Котлер называет это «не-время». Он утверждает, что время, посвящённое безделью, оказывает глубокое влияние на мышление и творческие способности.
Издание Inc также приводит исследование, которое провели психологи из Университета Юты. Оно показало, что люди после четырёх дней одиночества на природе демонстрируют на 50% более высокие результаты по стандартным тестам на креативность.
Профессор Уортонской школы бизнеса Адам Грант также рассказал, что основатель Apple Стив Джобс тоже любил откладывать дела.