Психологи рассказали, какие мужчины склонны к сексизму

В эксперименте учёных участвовали более 500 человек из Китая и США. Они заполнили опросники, которые позволили выяснить их отношение к женщинам и другие аспекты.

Оказалось, что неспособность удовлетворить базовые потребности у мужчин была связана с негативным сексизмом. При этом у женщин такого изменения поведения не отмечалось. Ещё один эксперимент с 284 мужчинами показал, что повышенное чувство обделённости тоже было связано с враждебным сексизмом.