Психологи рассказали, какие мужчины склонны к сексизму

20:31, 07 февраля 2023
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Психологи рассказали, какие мужчины склонны к сексизмуВ основном у таких не всё хорошо
Психологи из Городского университета Гонконга узнали, какие мужчины склонны к сексизму.
Фото: Flickr
В эксперименте учёных участвовали более 500 человек из Китая и США. Они заполнили опросники, которые позволили выяснить их отношение к женщинам и другие аспекты.
Оказалось, что неспособность удовлетворить базовые потребности у мужчин была связана с негативным сексизмом. При этом у женщин такого изменения поведения не отмечалось. Ещё один эксперимент с 284 мужчинами показал, что повышенное чувство обделённости тоже было связано с враждебным сексизмом.