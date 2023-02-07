Наука и технологии
20:31, 07 февраля 2023
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Психологи рассказали, какие мужчины склонны к сексизму

В основном у таких не всё хорошо

Психологи из Городского университета Гонконга узнали, какие мужчины склонны к сексизму.

Психологи рассказали, какие мужчины склонны к сексизму

Фото: Flickr

В эксперименте учёных участвовали более 500 человек из Китая и США. Они заполнили опросники, которые позволили выяснить их отношение к женщинам и другие аспекты.

Оказалось, что неспособность удовлетворить базовые потребности у мужчин была связана с негативным сексизмом. При этом у женщин такого изменения поведения не отмечалось. Ещё один эксперимент с 284 мужчинами показал, что повышенное чувство обделённости тоже было связано с враждебным сексизмом.

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