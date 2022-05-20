Психопаты и нарциссы: учёные узнали, кто рассказывает о большем количестве половых партнёров

Психологи много изучают так называемую тёмную триаду. Она включает в себя три личностные черты: нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. Авторы нового исследования хотели узнать, предсказывает ли наличие черт Тёмной триады уровень самооценки и количество сексуальных партнёров как для мужчин, так и для женщин.

Учёные опросили 210 здоровых мужчин и женщин. Анализ опросников показал, что в среднем участники с высокими показателями Тёмной триады сообщали о большем количестве сексуальных партнёров. Нарциссизм больше всего коррелировал с высокой самооценкой, а также с оценкой ценности партнёра. Учёные также предположили, что женщин больше привлекают мужчины с нарциссическими чертами.