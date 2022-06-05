Психотерапия оказалась бесполезна для пациентов с тяжёлой депрессией

Согласно новой научной статье, примерно 1 из 3 пациентов, получающих антидепрессанты, также получает психотерапию. Учёные увидели, что те, кто дополнительно занимался с психотерапевтом, как правило, были моложе, имели более высокий уровень образования, работу и более низкий риск самоубийства, чем те, кто лечился исключительно антидепрессантами.

Учёные пояснили, что, если вас лечат антидепрессантами, дополнительная психотерапия, по-видимому, не даст лучших результатов лечения, даже если может улучшить субъективное самочувствие. А тот факт, что психотерапию практиковали более образованные люди, говорит о том, что её просто чаще назначают таким пациентам. Это может подтверждать большую доступность психотерапии для более социально и экономически благополучных людей.