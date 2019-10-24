Птица разорила российских учёных SMS-ками из-за рубежа

Неприятности учёным доставила степная орлица по имени Мин. Она внезапно для них улетела в Иран с описанными выше датчиками. Эти устройства передают данные по SMS, как только оказываются в радиусе действия сети.

Сначала орлица летела в Казахстане, и учёные рассчитывали, что она вернётся в Россию. Но птица направилась в Иран. Оттуда орнитологам и начали приходить SMS по 49 рублей за штуку. По стандартному же тарифу учёные платили за сообщение от двух до 15 рублей.

В итоге, злополучные SMS привели к тому, что бюджет исследовательской организации закончился. Чтобы компенсировать расходы, учёные запустили акцию «Закинь орлу на мобилку!». Отправить деньги может любой желающий.