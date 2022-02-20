Птица-символ США оказалась массово отравлена свинцом

Учёные пояснили, что каждый раз, когда свинцовая пуля попадает в оленя, она распадается на множество частей. При этом достаточно крошечного осколка размером с булавочную головку, чтобы убить орла.

Исследователи обнаружили, что отравления свинцом шокирующе распространены среди двух видов орлов. Они предположили, что охота представляет собой реальную угрозу для птиц в США. И это без учёта тех, кого люди реально отстреливают.

Авторы научной работы говорят, что 47% белоголовых орланов и 46% беркутов имеют признаки хронического отравления свинцом. Примерно у трети обоих видов орлов были обнаружены признаки острого отравления свинцом.

К счастью, есть простой способ смягчить ситуацию: убедить охотников перейти на несвинцовые пули.