Птица-символ США оказалась массово отравлена свинцом

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Птица-символ США оказалась массово отравлена свинцомНо есть способ решения проблемы
Белоголовый орлан и беркут в США столкнулись с новой угрозой их существованию: отравлением свинцом. Причина тому — осколки пуль, оставленные охотниками. Как отмечают журналисты, национальный символ США страдает от одного из самых американских развлечений.
Учёные пояснили, что каждый раз, когда свинцовая пуля попадает в оленя, она распадается на множество частей. При этом достаточно крошечного осколка размером с булавочную головку, чтобы убить орла.
Исследователи обнаружили, что отравления свинцом шокирующе распространены среди двух видов орлов. Они предположили, что охота представляет собой реальную угрозу для птиц в США. И это без учёта тех, кого люди реально отстреливают.
Авторы научной работы говорят, что 47% белоголовых орланов и 46% беркутов имеют признаки хронического отравления свинцом. Примерно у трети обоих видов орлов были обнаружены признаки острого отравления свинцом.
К счастью, есть простой способ смягчить ситуацию: убедить охотников перейти на несвинцовые пули.
Источник: Futurism