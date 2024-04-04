Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 22:56
1 мин.

Птичий грипп распространился на коров и яйца в США

Риск для населения остается низким
Высокопатогенный птичий грипп (HPAI), губительный для диких птиц вирус, уже заразил крупный рогатый скот в пяти штатах США и привел к выбраковке миллионов кур на крупной яичной ферме в Техасе.
Птичий грипп распространился на коров и яйца в США
© Ferra

Широкомасштабная вспышка продолжает вызывать опасения по поводу возможности появления нового, более трансмиссивного человеческого штамма. Федеральные власти внимательно следят за ситуацией, сообщают американские СМИ.

HPAI заразил молочных коров по меньшей мере в пяти штатах и одного человека в Техасе. Компания Cal-Maine Foods, крупнейший в стране производитель яиц, выбраковала 1,6 миллиона кур после обнаружения HPAI на одном из предприятий в Техасе.

Пока что, если верить СМИ, вспышка не повлияла на цены на молоко и говядину.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
,
#мнение
,
#Грипп