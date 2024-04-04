Птичий грипп распространился на коров и яйца в США

Опубликовано 04 апреля 2024, 22:56
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Птичий грипп распространился на коров и яйца в СШАРиск для населения остается низким
Высокопатогенный птичий грипп (HPAI), губительный для диких птиц вирус, уже заразил крупный рогатый скот в пяти штатах США и привел к выбраковке миллионов кур на крупной яичной ферме в Техасе.
Широкомасштабная вспышка продолжает вызывать опасения по поводу возможности появления нового, более трансмиссивного человеческого штамма. Федеральные власти внимательно следят за ситуацией, сообщают американские СМИ.
HPAI заразил молочных коров по меньшей мере в пяти штатах и одного человека в Техасе. Компания Cal-Maine Foods, крупнейший в стране производитель яиц, выбраковала 1,6 миллиона кур после обнаружения HPAI на одном из предприятий в Техасе.
Пока что, если верить СМИ, вспышка не повлияла на цены на молоко и говядину.