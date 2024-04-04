Птичий грипп распространился на коров и яйца в США

Широкомасштабная вспышка продолжает вызывать опасения по поводу возможности появления нового, более трансмиссивного человеческого штамма. Федеральные власти внимательно следят за ситуацией, сообщают американские СМИ.

HPAI заразил молочных коров по меньшей мере в пяти штатах и одного человека в Техасе. Компания Cal-Maine Foods, крупнейший в стране производитель яиц, выбраковала 1,6 миллиона кур после обнаружения HPAI на одном из предприятий в Техасе.

Пока что, если верить СМИ, вспышка не повлияла на цены на молоко и говядину.