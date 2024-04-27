Птичий грипп в США добрался даже до дельфинов

У дельфина, найденного в бедственном положении недалеко от пляжа Хорсшу-Бич, при вскрытии были обнаружены признаки воспаления мозга. Тесты исключили обычные причины, и исследователи начали думать про птичий грипп из-за недавнего вымирания птиц в этом районе и известных случаев заболевания у других морских млекопитающих. Впоследствии в легких и мозге дельфина был обнаружен вирус H5N1.

Если для диких птиц болезнь может быть губительна, то для других животных её тяжесть варьируется. Нынешние вспышки у коров в США вызывают легкие заболевания, но конкретная линия H5N1, затронутая в данном случае, оказалась смертельно опасной для морских млекопитающих.

Расследование продолжается, его цель — установить источник инфекции и понять, как птичий грипп переходит от одного вида к другому.