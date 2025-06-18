«Пули» OnePlus: компания раскрыла характеристики новых наушников

Новинка получила такой же дизайн и 12,4-мм динамики, как и предыдущая модель Z2, но стала лучше по ряду параметров. Теперь они поддерживают Bluetooth 5.4, Google Fast Pair и кодеки AAC и SBC. Радиус действия — до 10 метров.

Заявленное время автономной работы — до 36 часов при громкости 50%. Зарядка на 10 минут обеспечивает до 27 часов воспроизведения. Аккумулятор — 220 мАч, зарядка осуществляется через USB Type-C, кабель в комплект не входит.

Наушники весят 26 граммов, имеют защиту IP55 от влаги и пыли, магнитные фиксаторы. Улучшено качество звонков — за счёт ИИ-шумоподавления и фильтрации внешних шумов (активного шумоподавления нет). Поддерживается технология OnePlus 3D Spatial Audio. Частотный диапазон — от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность — 98 дБ, сопротивление — 32 Ом. В комплекте идут амбушюры трёх размеров.

Продажи стартуют только в Индии, цена пока не объявлена.