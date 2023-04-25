Пунктов выдачи заказов станет меньше: сервис PickPoint обанкротился

15:59, 25 апреля 2023
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Пунктов выдачи заказов станет меньше: сервис PickPoint обанкротилсяКомпания подала заявление о банкротстве
ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» — организация-владелец сервиса доставки товаров PickPoint — подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы.
Причина — финансовые проблемы сервиса из-за ухода западных компаний, а также ключевого инвестора. Об этом компания сообщила в начале апреля, а с 4 числа перестала принимать новый груз от юридических и физических лиц.
Финансовые трудности у компании начались ещё в 2021 году: на 234 млн рублей пришлись убытки, а на 730 млн в отношении PickPoint были поданы иски.