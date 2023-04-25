Пунктов выдачи заказов станет меньше: сервис PickPoint обанкротился

Причина — финансовые проблемы сервиса из-за ухода западных компаний, а также ключевого инвестора. Об этом компания сообщила в начале апреля, а с 4 числа перестала принимать новый груз от юридических и физических лиц.

Финансовые трудности у компании начались ещё в 2021 году: на 234 млн рублей пришлись убытки, а на 730 млн в отношении PickPoint были поданы иски.