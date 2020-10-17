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Пуски ракет с турецких С-400 показали на видео
Ракеты поразили воздушные цели
Турция заявила об успешных испытаниях зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, которые купила у России. В сети появилось видео очевидцев пусков ракет.
Пользователь Nick Bryant опубликовал короткий ролик в Twitter. Испытания С-400 прошли неподалёку от города Синоп на севере Турции. Анкара рассказала, что запустила три ракеты с ЗРС. Все они поразили цели, в качестве которых могли выступать беспилотники Banshee.
Напомним, США вновь негативно отреагировали на испытания. Страна продолжает настаивать на том, что покупка С-400 угрожает безопасности НАТО. США изначально были против контракта Турции с Россией. Первую в итоге исключили из программы поставки истребителей F-35. Теперь США пригрозили Турции серьёзными последствиями для сотрудничества в сфере безопасности.