Пуски ракет с турецких С-400 показали на видео

Напомним, США вновь негативно отреагировали на испытания. Страна продолжает настаивать на том, что покупка С-400 угрожает безопасности НАТО. США изначально были против контракта Турции с Россией. Первую в итоге исключили из программы поставки истребителей F-35. Теперь США пригрозили Турции серьёзными последствиями для сотрудничества в сфере безопасности.