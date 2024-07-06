«Пусть развлекается. Я предпочитаю работать»: Илон Маск высмеял Марка Цукерберга

Это не первый раз, когда Маск бросает тень на своего технологического конкурента. В прошлом году он вызвал Цукерберга на поединок, который так и не состоялся, хоть Цукерберг и согласился. Комментарии Маска перекликаются с его же словами о Джеффе Безосе, которые он высказал в 2021 году, посоветовав основателю Amazon уделять больше времени Blue Origin (спойлер: она чувствует себя хуже SpaceX Маска).

Критика Маска подчеркивает, что он предпочитает неустанную работу отдыху, что резко контрастирует с неторопливыми занятиями его коллег-миллиардеров, но и это дает свои плоды: Tesla, SpaceX, и даже Neuralink, которая занимается вживлением чипов в мозг, растут от года в год.

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