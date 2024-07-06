«Пусть развлекается. Я предпочитаю работать»: Илон Маск высмеял Марка Цукерберга

Опубликовано 06 июля 2024, 21:00
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«Пусть развлекается. Я предпочитаю работать»: Илон Маск высмеял Марка ЦукербергаПосле поста гендиректора Meta*
Илон Маск недавно подшутил над Марком Цукербергом после того, как генеральный директор Meta* опубликовал видео, на котором он катается на так называемых «подводных крыльях» в День независимости США. В ролике Цукерберг, одетый в смокинг, размахивает американским флагом и потягивает пиво. Маск ответил постом в X (экс-Twitter): «Пусть он и дальше развлекается на своих яхтах. Я предпочитаю работать».
Это не первый раз, когда Маск бросает тень на своего технологического конкурента. В прошлом году он вызвал Цукерберга на поединок, который так и не состоялся, хоть Цукерберг и согласился. Комментарии Маска перекликаются с его же словами о Джеффе Безосе, которые он высказал в 2021 году, посоветовав основателю Amazon уделять больше времени Blue Origin (спойлер: она чувствует себя хуже SpaceX Маска).
Критика Маска подчеркивает, что он предпочитает неустанную работу отдыху, что резко контрастирует с неторопливыми занятиями его коллег-миллиардеров, но и это дает свои плоды: Tesla, SpaceX, и даже Neuralink, которая занимается вживлением чипов в мозг, растут от года в год.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена