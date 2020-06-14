Путин анонсировал создание оружия против гиперзвуковых ракет

Путин отметил, что гиперзвуковое оружие у других стран точно появится. «Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — добавил президент. По его словам, сегодня гиперзвуковые ракеты никто перехватить не может.

Путин также заявил, что Россия сохраняет паритет с США по числу ядерных боезарядов и носителей, но зато лидирует по перспективным разработкам вооружений.

Напомним, в декабре прошлого года на боевое дежурство в России встал первый ракетный полк, вооружённый комплексом с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард».