Наука и технологии
Сегодня 17:34
Путин анонсировал создание оружия против гиперзвуковых ракет
Оно будет у России, когда другие страны только создадут ракеты
Сегодня президент России Владимир Путин анонсировал создание оружия против гиперзвуковых ракет. По его словам, у России такое будет, когда другие страну только обзаведутся гиперзвуковыми вооружениями.
Путин отметил, что гиперзвуковое оружие у других стран точно появится. «Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — добавил президент. По его словам, сегодня гиперзвуковые ракеты никто перехватить не может.
Путин также заявил, что Россия сохраняет паритет с США по числу ядерных боезарядов и носителей, но зато лидирует по перспективным разработкам вооружений.
Напомним, в декабре прошлого года на боевое дежурство в России встал первый ракетный полк, вооружённый комплексом с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард».