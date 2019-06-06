Путин договорился с Китаем о совместном контроле за интернетом

Заявление касается, в целом, стратегического патнёрства двух стран. Один из его пунктов гласит, что Россия и Китай будут расширять контакты по вопросам международной информационной безопасности. Страны намерены обмениваться опытом в области законодательного регулирования деятельности в информационном пространстве. Кроме того, вместе они будут продвигать принципы управления интернетом «в соответствии с международным правом и внутригосударственными нормативно-правовыми требованиями».

В заявлении также сказано, что Россия и Китай не собираются вводить необоснованные ограничения для технологических компаний под предлогом обеспечения национальной безопасности.

Напомним, доступ к ряду иностранных сайтов с территории Китая ограничивается при помощи так называемого Великого китайского файрвола.