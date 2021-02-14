Путин допустил отключение иностранных интернет-сервисов в России из-за «враждебных действий»

Путин также отметил, что власти России не будут искусственно создавать проблемы пользователям. Однако они будут реагировать на «неприкрытые атаки». Что конкретно будет расцениваться как атака, президент не уточнил.

Помимо этого, Путин напомнил, что в России есть Яндекс и Сбер, который даже в чём-то обгоняет зарубежные сервисы в сфере услуг облачных технологий.