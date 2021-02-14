Наука и технологии
Сегодня в 10:30
Путин допустил отключение иностранных интернет-сервисов в России из-за «враждебных действий»
Но делать это желания у президента нет
Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает отключения иностранных интернет-сервисов в России из-за «враждебных действий».
Об этом Путин говорил на встрече с редакторами российских СМИ.
«У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы».
Путин также отметил, что власти России не будут искусственно создавать проблемы пользователям. Однако они будут реагировать на «неприкрытые атаки». Что конкретно будет расцениваться как атака, президент не уточнил.
Помимо этого, Путин напомнил, что в России есть Яндекс и Сбер, который даже в чём-то обгоняет зарубежные сервисы в сфере услуг облачных технологий.