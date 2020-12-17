Путин и Песков прокомментировали возможность создания альтернативы YouTube

В России в последнее время ходит много разговоров о создании «отечественного YouTube». Дело в том, что недавно Роскомнадзор обвинил американский видеосервис в том, что он цензурирует российские СМИ. Поэтому в России задумались о предоставлении «своей» площадки для медиаизданий. На днях в «Газпром-медиа» заявили, что выпустят в 2021 году собственный аналог YouTube на базе Rutube.

Во время пресс-конференции Путин отметил, что России надо развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за рубежом. Пресс-секретарь президента Песков же заявил, что вопрос о возможной альтернативе YouTube в первую очередь коммерческий.