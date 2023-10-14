Путин может «все отключить»: отказ Швеции от наличных денег оценили

«Люди начали сознавать, что [президенту России] Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить», - цитирует Эрикссона Лента.ру. По его словам, население Швеции обеспокоено тем, что акцент на цифровых платежах может также подвергнуть страну риску в случае кибератаки.

В 2020 году использование наличных денег в Швеции упало до исторически низкого уровня, составив менее 10% всех платежей в стране. В том же году шведские власти приступили к разработке цифрового аналога национальной валюты - кроны.