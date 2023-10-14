Путин может «все отключить»: отказ Швеции от наличных денег оценили

Путин может «все отключить»: отказ Швеции от наличных денег оценилиПриводятся слова экс-главы Интерпола
В Швеции растет обеспокоенность тем, что отказ от наличных платежей может создать угрозу национальной безопасности в случае отключения электроэнергии, о чем в беседе с The Telegraph предупредил бывший глава Интерпола Бьорн Эрикссон. Его слова приводит Лента.ру.
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«Люди начали сознавать, что [президенту России] Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить», - цитирует Эрикссона Лента.ру. По его словам, население Швеции обеспокоено тем, что акцент на цифровых платежах может также подвергнуть страну риску в случае кибератаки.
В 2020 году использование наличных денег в Швеции упало до исторически низкого уровня, составив менее 10% всех платежей в стране. В том же году шведские власти приступили к разработке цифрового аналога национальной валюты - кроны.