Наука и технологии
Сегодня 15:25
Путин назвал интернет в России свободным
«Закрывать» его никто не собирается
Сегодня уже в 15-й раз проходит Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Во время мероприятия президенту России задали вопросы о свободе интернета в стране.
Президента спросили, следует Россия принципу свободы интернета или движется к суверенному интернету. На это Путин ответил, что понятия «свободный» и «суверенный» интернет не противоречат друг другу. Глава государства объяснил, что смысл закона заключается в обеспечении защиты.
«Суверенный нужен, чтобы защититься от отключения интернета извне», — отметил президент.
Он также добавил, что Россия не движется в сторону закрытия интернета и не собирается это делать.
Напомним, закон о «суверенном интернете», предусматривающий создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, вступил в силу 1 ноября 2019 года.