Путин назвал интернет в России свободным

Президента спросили, следует Россия принципу свободы интернета или движется к суверенному интернету. На это Путин ответил, что понятия «свободный» и «суверенный» интернет не противоречат друг другу. Глава государства объяснил, что смысл закона заключается в обеспечении защиты.

«Суверенный нужен, чтобы защититься от отключения интернета извне», — отметил президент.

Он также добавил, что Россия не движется в сторону закрытия интернета и не собирается это делать.

Напомним, закон о «суверенном интернете», предусматривающий создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, вступил в силу 1 ноября 2019 года.