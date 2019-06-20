Путин назвал причину санкций против Huawei

Путин отвечал на вопрос о западных санкциях и том, как они влияют на экономику России. Президент затронул тему подобных мер в отношении Китая и обратился к ситуации с Huawei.

«Смысл (прим. санкций США против компании) только в одном — сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой державы, Соединённых Штатов)», — заявил Путин.

Напомним, в мае Министерство торговли страны запретило американским компаниям вести бизнес с китайской Huawei. Однако недавно ведомство решило отложить вступление запрета в силу на два года. Тем не менее, Huawei уже начала подсчитывать убытки.