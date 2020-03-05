Путин назвал «российского Илона Маска»

По мнению Путина, российской альтернативой американскому предпринимателю, гендиректору Tesla Илону Маску (Elon Musk) можно назвать сооснователя «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского.

«Я думаю, что в своей области ничем не хуже», — отметил президент.

Он считает, что Касперский безусловно один из лидеров. При этом если бы «искусственно не сдерживали конкуренцию», то было бы ещё лучше. Кто конкретно сдерживает конкуренцию, Путин не объяснил.

Президент также рассказал, что никогда не слышал выражение «Как тебе такое, Илон Маск?», но про самого гендиректора Tesla и SpaceX знает.