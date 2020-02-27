Путин объяснил, почему не пользуется смартфонами

Речь идёт о цикле передач «20 вопросов Владимиру Путину». Вышло уже пять серий. В последнем выпуске президент России ответил на вопросы, есть ли у него двойник, об утечке мозгов в Силиконовую долину, а также об отношении к современным технологиям.

Путин отметил, что технический прогресс не остановить, и Россия не собирается этого делать. Однако сам президент не пользуется смартфонами и другими плодами этого прогресса. По его словам, у него «есть другие возможности». Путину комфортно не пользоваться мобильными устройствами .

«...мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут на любого абонента», — добавил глава государства.